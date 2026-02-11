После капитального ремонта в Сестрорецке открылась историческая баня 1898 года

В Сестрорецке после капитального ремонта открылся исторический банный комплекс.

Банный комплекс на улице Мосина в Сестрорецке снова принимает посетителей после завершения капитального ремонта. Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков.

Здание было возведено в 1898 году и долгое время оставалось местом отдыха для жителей района. Кроме того, здание обеспечивает доступ к базовым санитарным услугам для людей, проживающих в домах без централизованного благоустройства.

В ходе первого этапа ремонтных работ специалисты обновили банные отделения и холл, провели модернизацию инженерных систем, также была закуплена новая мебель. Как отметил вице-губернатор в своем Telegram-канале, после реконструкции комплекс полностью соответствует актуальным стандартам комфорта и безопасности.

Работы велись в рамках губернаторской программы восстановления городских бань, поддержанной депутатами Законодательного собрания Петербурга. Всего в программу включено 20 объектов.