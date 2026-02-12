План квартиры раскрыл необычное расположение спальни Уильяма и Кейт

Принц и принцесса Уэльские во время проживания в Кенсингтонском дворце занимали главную спальню на первом этаже своих апартаментов. Такое расположение комнаты является нетрадиционным для британской королевской семьи.

Кенсингтонский дворец

Апартаменты 1A в Кенсингтонском дворце, где раньше жили принц Уильям и Кейт Миддлтон, занимают 20 комнат на четырех этажах. Резиденция оборудована собственным лифтом, тренажерным залом и девятью помещениями для обслуживающего персонала. Нетипичным для королевского жилья оказалось расположение спальни четы — она находилась на первом этаже, тогда как большинство пар традиционно размещаются на верхних уровнях, сообщает The Mirror.

Королевский биограф Кристофер Уорвик ранее пояснил, что слово «апартаменты» в отношении Кенсингтонского дворца вводит в заблуждение. По его словам, резиденции представляют собой отдельные террасные дома из красного кирпича, соединенные общими стенами, но функционирующие как независимые жилые помещения. Дворец построен вокруг трех внутренних дворов, и каждая из резиденций фактически является полноценным частным домом.

История переездов

Помимо Кенсингтона, королевская чета в разные годы проживала в Аделаида-коттедже в Виндзоре. Особняк был построен в 1831 году для королевы Аделаиды, супруги Вильгельма IV, и впоследствии стал любимым местом завтраков королевы Виктории.

В XX веке коттедж приобрел скандальную известность благодаря капитану Питеру Таунсенду, адъютанту Георга VI, чей роман с принцессой Маргарет вызвал общественный резонанс из-за его статуса разведенного мужчины и большой разницы в возрасте.

В 2015 году резиденция подверглась масштабной реконструкции. Интерьеры главной спальни украсили позолоченные дельфины и декоративная веревочная отделка на потолке. В 2018 году коттедж рассматривался в качестве потенциального жилья для принца Гарри и Меган Маркл, которые ценили его уединенность и близость к Лондону. В настоящее время Уильям и Кейт проживают в Форест-холле — восьмиспальном особняке в Виндзоре, куда они переехали в прошлом году.

Позиция по делу Эпштейна

Напомним, что девятого февраля представитель Уильяма и Кейт Миддлтон опубликовал заявление в связи с новыми материалами по делу Джеффри Эпштейна. По его словам, пара внимательно следит за развитием событий, а их мысли обращены к жертвам осужденного финансиста. Это первое прямое заявление наследников британского престола по данному вопросу.

Документы были обнародованы Министерством юстиции США 30 января. Файлы содержат новые свидетельские показания и фотографии, затрагивающие принца Эндрю, дядю Уильяма.

Эндрю был лишен королевских титулов и патронажей в октябре 2025 года на фоне многолетнего скандала, связанного с его дружбой с Эпштейном. В обнародованных файлах фигурируют описания визитов герцога Йоркского в Букингемский дворец около 2010 года.