Что можно и нельзя есть в Великий пост

Великий пост в 2026 году у православных христиан начнется 23 февраля и продлится до 11 апреля. В этот период верующим предстоит отказаться от продуктов животного происхождения.

Подготовка и духовный смысл

Вхождение в пост теолог Алексей Шириков рекомендует начинать заблаговременно. За одну-две недели до начала желательно постепенно сокращать потребление продуктов животного происхождения, чтобы организм адаптировался к новому режиму. Эксперт советует верующим заранее продумать постное меню, обеспечивающее сбалансированность рациона. Лицам с хроническими заболеваниями необходима консультация лечащего врача.

Духовная подготовка включает усиленную молитву, чтение Евангелия и посещение исповеди. Теолог отмечает, что главная цель поста — покаяние и духовное обновление, а пищевые ограничения являются лишь вспомогательным средством.

Церковь подчеркивает, что результатом должно стать изменение отношения к окружающим, переоценка ценностей и понимание того, что в мире непреходяще, а что второстепенно. Устав не требует от мирян неукоснительного соблюдения всех строгостей, доступных лишь монашествующим, добавил эксперт в беседе с РИА Новости.

Ключевые даты

Великий пост включает святую Четыредесятницу и Страстную седмицу. Первая часть длится 40 дней. Вторая часть это шесть дней перед Пасхой. В 2026 году эти периоды охватывают семь недель. Шесть недель самого поста завершаются неделей страданий Христовых.

Самыми строгими днями считаются Чистый понедельник 23 февраля и Страстная пятница 10 апреля. В эти дни устав предписывает полное воздержание от пищи. Рыба разрешается дважды: на Благовещение Пресвятой Богородицы седьмого апреля и в Вербное воскресенье 5 апреля. В Лазареву субботу четвертого апреля допускается употребление рыбной икры. В остальные дни рацион состоит исключительно из растительных продуктов.

Календарь питания и рекомендации

В период поста разрешены овощи, фрукты, ягоды, бобовые, злаки, орехи, сухофрукты, грибы, мед, хлебобулочные изделия без яиц и сливочного масла. Растительное масло дозволяется в определенные дни по уставу.

Под запрет попадают мясо и птица, все мясные полуфабрикаты и колбасы, молоко и кисломолочная продукция, сливочное масло, сыры, яйца и любые блюда с их содержанием, сливочные соусы, сдоба и кондитерские изделия на яйцах и масле. Алкоголь исключается полностью, за исключением небольшого количества вина в отдельные дни.

Священнослужители напоминают, что мирянам не обязательно соблюдать устав с монашеской строгостью, однако общий принцип отказа от скоромной пищи сохраняется. По их словам, пост не является диетой, а временем сосредоточенной молитвы и работы над своей душой. Церковь призывает верующих не судить окружающих за послабления и помнить, что каждый несет свою меру поста по силам и состоянию здоровья.