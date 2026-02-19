Политолог Зубакин оценил риски донатов в Telegram для блогеров

Политолог Егор Зубакин прокомментировал возможные правовые последствия получения донатов через Telegram.

Адвокат Сергей Жорин ранее обратил внимание, что получение «звезд» в Telegram технически может быть квалифицировано как иностранное финансирование. Он пояснил, что платежная инфраструктура мессенджера является зарубежной, сам Telegram зарегистрирован вне юрисдикции России, а донаты поступают анонимно. По его словам, риск возникает в сочетании с распространением общественно-политического контента. Ситуация требует обсуждения не столько самого мессенджера, сколько действующего законодательства.

Политолог Егор Зубакин в разговоре с RuNews24.ru отметил, что защита от иностранного влияния и противодействие структурам, работающим в интересах враждебных государств, является нормальной международной практикой. После того как стали известны масштабы деятельности организаций вроде USAID и NED, потребность в инструментах прозрачности стала очевидной.

Во многих странах существует маркировка лиц, получающих финансирование от иностранных правительств для воздействия на внутреннюю политику, отметил эксперт.

Эксперт видит проблему в непоследовательном применении правовых норм. Блогеров в России вносят в реестр иноагентов за зарубежные донаты, но онлайн-кинотеатры выполняют требования МОК о блокировке контента. В кинематограф вводят стандарты традиционных ценностей, одновременно защищая авторские права иностранных прокатчиков и патенты зарубежных фармацевтических компаний. Зубакин подчеркнул, что без четких критериев грань между допустимым партнерством и иностранным влиянием стирается, а сам закон превращается в инструмент избирательного применения.

К концу января реестр Минюста насчитывал около 1138 позиций. Только за 2025 год туда добавили 214 лиц, что означает рост более чем на 30%. При таких масштабах статус иноагента перестает выполнять информирующую функцию.

Причина сложившейся ситуации по мнению политолога заложена в самом законе. Статья 3 255-ФЗ определяет понятие «иностранный источник» предельно широко. К нему относят любых иностранных граждан, организации и платежные системы. Чтобы признать человека иноагентом не требуется доказывать его связь с госструктурами, достаточно факта поступления денег через определенные сервисы от зарубежного донора. При этом закон не различает юрисдикции по степени враждебности, и Китай с Бразилией приравниваются к США.

По словам эксперта, когда авторы контента гадают о последствиях донатов в Telegram, это говорит о проблемах самой нормы. Закон с непонятными адресатам границами не регулирует поведение, а создает правовую неопределенность.