Полицейские нашли семь нелегальных мигрантов в хостеле на Шоссе Революции

Сотрудники полиции проверили документы у 430 постояльцев хостела на Шоссе Революции в Санкт-Петербурге. В результате проверки семь человек привлечены к ответственности за нарушение миграционного законодательства.

Сотрудники полиции и УФСБ провели ночную проверку хостела. Большинство из 430 постояльцев оказались гражданами ближнего зарубежья. Во время рейда иностранцы спокойно собирали документы и выстраивались в очередь. Гости из дальних стран растерялись, но один из полицейских объяснил порядок проверки на английском языке.

Кинолог со служебной овчаркой осмотрел комнаты. В результате рейда полицейские выявили семерых иностранцев, которые нарушили миграционное законодательство. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Правоохранители доставили нарушителей в отдел и привлекли к административной ответственности по статье по соответствующей статье.