Долина простила хейтеров после скандальной продажи квартиры в Хамовниках

Народная артистка РФ Лариса Долина высказалась о скандале, связанном с продажей ее квартиры в Хамовниках. Певица сообщила, что простила всех, кто был против нее.

Спустя полтора месяца после завершения истории с продажей квартиры в Хамовниках Долина прокомментировала отношение к себе со стороны общественности. В беседе с ТАСС певица заявила, что не держит зла на тех, кто выступал с критикой в ее адрес. По словам артистки, она перевернула эту страницу жизни и движется дальше.

Долина предположила, что негативная реакция была спровоцирована и не являлась искренним желанием людей желать ей зла. Она также уверена, что те, кто ранее ее осуждал, со временем снова будут относиться к ней с прежним уважением.

После заявления Долиной о всепрощении в социальных сетях появились возмущенные комментарии от пострадавших. Люди напоминают, что многие семьи остались без оплаченных квартир и с кредитами. После обмана пострадавшие вынуждены снимать жилье и выплачивать займы.

Ранее стало известно, что Лариса Долина пересматривает финансовую стратегию на фоне скандала и отмены ряда концертов. Гонорар певицы за частные выступления снизился с 12 миллионов до 3,5 миллиона рублей.