Полиция проверила свыше 50 иностранцев во время рейда на проспекте Крузенштерна

На проспекте Крузенштерна в Санкт-Петербурге 14 марта прошел профилактический рейд. Сотрудники полиции остановили около 470 автомобилей и выявили десятки административных правонарушений, готовится возбуждение пяти уголовных дел.

Полицейские работали на проспекте Крузенштерна возле съезда на Западный скоростной диаметр. В операции участвовали миграционная служба, патрульно-постовая служба, ДПС, кинологи и оперативники при поддержке сотрудников ФСО.

В общей сложности инспекторы остановили около 470 автомобилей. Проверку прошли свыше 360 человек, в том числе 56 иностранных граждан. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По итогам рейда правоохранители смогли выявить несколько десятков административных правонарушений. Часть из них связана с нарушением миграционного законодательства и правил дорожного движения.

На данный момент решается вопрос о возбуждении как минимум пяти уголовных дел. Они связаны с фактами краж и подделкой документов.