Общество

Полиция проверила свыше 50 иностранцев во время рейда на проспекте Крузенштерна

Даниил Александров
Фото: скриншот видео пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

На проспекте Крузенштерна в Санкт-Петербурге 14 марта прошел профилактический рейд. Сотрудники полиции остановили около 470 автомобилей и выявили десятки административных правонарушений, готовится возбуждение пяти уголовных дел.

Полицейские работали на проспекте Крузенштерна возле съезда на Западный скоростной диаметр. В операции участвовали миграционная служба, патрульно-постовая служба, ДПС, кинологи и оперативники при поддержке сотрудников ФСО.

В общей сложности инспекторы остановили около 470 автомобилей. Проверку прошли свыше 360 человек, в том числе 56 иностранных граждан. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По итогам рейда правоохранители смогли выявить несколько десятков административных правонарушений. Часть из них связана с нарушением миграционного законодательства и правил дорожного движения.

На данный момент решается вопрос о возбуждении как минимум пяти уголовных дел. Они связаны с фактами краж и подделкой документов.

Читайте также

Наука

В понедельник межзвездная комета 3I/ATLAS приблизилась к Юпитеру

Межзвездный объект 3I/ATLAS максимально сблизился с Юпитером 16 марта. Комета оказалась на расстоянии около 53,4 миллиона километров от планеты. Точка рандеву почти идеально совпала с границей сферы Хилла, где гравитация газового гиганта доминирует над солнечной.Траектория и сближенияКомету 3I/ATLAS обнаружили 1 июля 2025 года между орбитами Марса и Юпитера. Его скорость оказалась аномально высокой для объектов Солнечной системы. Результаты анализа ученых показали, что тело диаметром около двух километров прилетело из межзвездного пространства. Траектория объекта почти лежит в плоскости эклиптики с наклоном пять градусов. По данным ученых, данное явление редко встречается у комет. За время путешествия 3I/ATLAS последовательно сблизился с Марсом, Венерой и Землей. Такие маневры в космонавтике используются для разгона межпланетных аппаратов.По оценке астрофизика Ави Леба, вероятность случайного сближения с...
Читать далее
Деньги

Стал известен размер пенсии россиян в 2026 году

Средний размер назначенных пенсий в России в январе 2026 года составил 25,2 тысячи рублей. За год размер выплат увеличился на 9% или на 2,1 тысячи рублей.Размеры страховых и социальных пенсийПо итогам 2025 года средняя пенсия в России составляла 23,4 тысячи рублей. В январе 2026 года после индексации страховых пенсий на 7,6% средняя страховая пенсия по старости у неработающих пенсионеров достигла примерно 27,7 тысячи рублей в месяц.На данный момент минимальная страховая пенсия по старости составляет 14,3 тысячи рублей. Страховая пенсия по потере кормильца равна 8,1 тысячи рублей, а минимальная страховая пенсия по инвалидности — 4,8 тысячи рублей.Напомним, что всего в России пенсии получают 40,6 миллиона человек, из которых 7,2 миллиона продолжают работать. Социальные пенсии назначены 3,5 миллиона граждан, 247 тысяч...
Читать далее

Интересное

Общество

После скандала с квартирой Лариса Долина обратилась к молодым артистам

Наука

В понедельник межзвездная комета 3I/ATLAS приблизилась к Юпитеру

Деньги

Стал известен размер пенсии россиян в 2026 году

Общество

В понедельник Петербург стал лидером по жалобам на сбой работы Телеграм

Общество

Самолет Петербург — Мурманск вернулся в Пулково из-за технической неполадки

Общество

Парки и скверы Петербурга проверят перед летним сезоном

Общество

Дискредитация армии станет основанием для депортации из России

Общество

Стали известны победители премии «Оскар» в 2026 году

Общество

Число трансплантаций органов в Петербурге выросло на треть за несколько лет

Общество

Петербуржцы просят отремонтировать разбитые колодцы и люки

Общество

Стриминговый сервис прекратил сотрудничество с Меган Маркл

Общество

Метеозависимых петербуржцев предупредили о затяжных магнитных бурях в марте

Новости

Авито: крупные IT-компании усиливают программы стажировок

Общество

Долина простила хейтеров после скандальной продажи квартиры в Хамовниках

Новости

Авито: оверсайз и спортшик стали главными трендами весны в Петербурге

Наука

Межзвездная комета 3I/ATLAS может оказаться «троянским конем» инопланетян

Общество

Жители Донецка любят Петербург и мечтают туда попасть

Транспорт

Петербург передал столице Абхазии десять троллейбусов большого класса

Новости

Мойка78: Аналитики Сбера включили Петербург в топ 10 городов по ипотеке

Общество

В Петербурге задержали двух организаторов подпольного онлайн-казино

Общество

Онколог назвал ранние симптомы рака желудка после новостей о болезни Лерчек

Общество

Владелец «Порше» отсудил у ЖКС в Петербурге полмиллиона за разбитое авто

Деньги

Депутаты предложили создать Алиментный фонд для выплат детям

Деньги

Водители электробусов вошли в топ зарплатных предложений Петербурга

Общество

Жителей Петербурга предупредили о ремонтных работах на станции «Звездная»

Общество

Роспотребнадзор нашел нарушения у 63 процента пищевых предприятий Петербурга

Общество

Стилист Данилов раскритиковал внешний вид Долиной после скандала с квартирой

Общество

Исполнитель роли Электроника Торсуев назвал Василия Скромного сказочным актером

По теме

