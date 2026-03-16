В понедельник межзвездная комета 3I/ATLAS приблизилась к Юпитеру

Межзвездный объект 3I/ATLAS максимально сблизился с Юпитером 16 марта. Комета оказалась на расстоянии около 53,4 миллиона километров от планеты. Точка рандеву почти идеально совпала с границей сферы Хилла, где гравитация газового гиганта доминирует над солнечной.

Траектория и сближения

Комету 3I/ATLAS обнаружили 1 июля 2025 года между орбитами Марса и Юпитера. Его скорость оказалась аномально высокой для объектов Солнечной системы. Результаты анализа ученых показали, что тело диаметром около двух километров прилетело из межзвездного пространства. Траектория объекта почти лежит в плоскости эклиптики с наклоном пять градусов. По данным ученых, данное явление редко встречается у комет. За время путешествия 3I/ATLAS последовательно сблизился с Марсом, Венерой и Землей. Такие маневры в космонавтике используются для разгона межпланетных аппаратов.

По оценке астрофизика Ави Леба, вероятность случайного сближения с тремя планетами составляет 0,005%. Точка максимального сближения с Юпитером совпала с границей сферы Хилла. В данной области гравитация планеты преобладает над притяжением Солнца. Вероятность такого совпадения Леб оценил как один шанс на 25 тысяч.

Аномалии и споры о природе

Ави Леб разработал шкалу для оценки межзвездных объектов от нуля до десяти, где ноль обозначает обычную комету, а десять — инопланетные технологии с признаками угрозы. После открытия 3I/ATLAS он присвоил объекту четвертую степень, а к настоящему моменту понизил ранг до трех, что соответствует аномалии с высокой достоверностью.

Ученый насчитал 18 необычных характеристик, включая отклонение траектории от плоскости планетных орбит всего на пять градусов, наличие антихвоста, направленного к Солнцу, и симметричную систему из трех струй на снимках «Хаббла».

В декабре 2025 года астрономы обнаружили в спектре объекта никель, что противоречит кометной классификации, так как кометные ядра не могут состоять из тяжелых металлов. Соотношение никеля с железом напоминает земные промышленные сплавы. После прохождения перигелия в выбросах нашли метан, который может указывать на наличие жизни. Время от времени объект меняет курс и ускоряется.

Дальнейший путь и завершение наблюдений

После сближения с Юпитером 3I/ATLAS продолжит движение к внешним границам Солнечной системы. В июле 2026 года он пересечет орбиту Сатурна, в июне 2027 года — Урана, а еще через год достигнет Нептуна. Затем объект покинет планетарный регион и направится в межзвездное пространство в сторону созвездия Близнецов. К середине 2026 года наблюдать за ним станет невозможно — самые мощные телескопы потеряют пришельца из виду.