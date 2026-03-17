Ученые назвали точное время пролета межзвездной кометы 3I/ATLAS мимо Юпитера

Межзвездная комета 3I/ATLAS пройдет на минимальном расстоянии от Юпитера 16 марта в 15:20 по московскому времени. Инопланетный объект окажется на расстоянии 53,6 миллиона километров от газового гиганта.

Точное время и расстояние сближения

По земным меркам это серьезная дистанция, однако в масштабах Солнечной системы такое сближение ученые называют исключительно близким. Точка рандеву почти идеально совпала с границей сферы Хилла, где гравитация Юпитера доминирует над солнечной. Скорость небесного тела на данный момент превышает 65 километров в секунду.

Будущие перспективы

Исследователи подчеркивают невозможность перехвата объекта с подобными характеристиками при нынешнем уровне развития технологий. Ученые полагают при этом что через сто или двести лет человечество освоит субсветовые скорости и сумеет отправить автоматический зонд в сторону исчезнувшего небесного гостя. Такая миссия позволит окончательно выяснить природу загадочного тела.

Внутри Солнечной системы, если считать ее границей облако Оорта, небесное тело будет находиться еще около 10 тысяч лет, хотя из поля зрения современных средств слежения оно полностью пропадет уже во второй половине этого года.

Снижение интереса

В настоящее время наблюдается объективное снижение интереса к небесному телу. По мере удаления объекта от Земли, все приходит к неизбежному примирению. Ученые предложили просто помахать комете вслед рукой, отметив, что если при этом представлять улетающий инопланетный зонд или корабль, то ничего страшного в этом нет.

Аномалии

Комету 3I/ATLAS обнаружили 1 июля 2025 года между орбитами Марса и Юпитера. Ее скорость оказалась аномально высокой для объектов Солнечной системы. Анализ показал, что тело диаметром около двух километров прилетело из межзвездного пространства.

Траектория объекта почти лежит в плоскости эклиптики с наклоном пять градусов, что редко встречается у комет. За время путешествия 3I/ATLAS последовательно сблизился с Марсом, Венерой и Землей.

Гарвардский астрофизик Ави Леб создал шкалу оценки межзвездных объектов от нуля до десяти, где ноль обозначает обычную комету, а десять — инопланетные технологии с угрозой. Комете 3I/ATLAS он сначала дал четвертую степень, а позже снизил до трех, что соответствует аномалии с высокой достоверностью.

Ученый нашел 18 необычных признаков, включая антихвост к Солнцу и симметричную систему из трех струй на снимках «Хаббла».