Вторник, 17 марта 2026
$80.23 €91.98 ¥11.65
3.4 C
Санкт-Петербург
Наука

Ученые назвали точное время пролета межзвездной кометы 3I/ATLAS мимо Юпитера

Даниил Александров
Межзвездная комета 3I/ATLAS пройдет на минимальном расстоянии от Юпитера 16 марта в 15:20 по московскому времени. Инопланетный объект окажется на расстоянии 53,6 миллиона километров от газового гиганта.

Точное время и расстояние сближения

По земным меркам это серьезная дистанция, однако в масштабах Солнечной системы такое сближение ученые называют исключительно близким. Точка рандеву почти идеально совпала с границей сферы Хилла, где гравитация Юпитера доминирует над солнечной. Скорость небесного тела на данный момент превышает 65 километров в секунду.

Будущие перспективы

Исследователи подчеркивают невозможность перехвата объекта с подобными характеристиками при нынешнем уровне развития технологий. Ученые полагают при этом что через сто или двести лет человечество освоит субсветовые скорости и сумеет отправить автоматический зонд в сторону исчезнувшего небесного гостя. Такая миссия позволит окончательно выяснить природу загадочного тела.

Внутри Солнечной системы, если считать ее границей облако Оорта, небесное тело будет находиться еще около 10 тысяч лет, хотя из поля зрения современных средств слежения оно полностью пропадет уже во второй половине этого года.

Снижение интереса

В настоящее время наблюдается объективное снижение интереса к небесному телу. По мере удаления объекта от Земли, все приходит к неизбежному примирению. Ученые предложили просто помахать комете вслед рукой, отметив, что если при этом представлять улетающий инопланетный зонд или корабль, то ничего страшного в этом нет.

Аномалии

Комету 3I/ATLAS обнаружили 1 июля 2025 года между орбитами Марса и Юпитера. Ее скорость оказалась аномально высокой для объектов Солнечной системы. Анализ показал, что тело диаметром около двух километров прилетело из межзвездного пространства.

Траектория объекта почти лежит в плоскости эклиптики с наклоном пять градусов, что редко встречается у комет.  За время путешествия 3I/ATLAS последовательно сблизился с Марсом, Венерой и Землей.

Гарвардский астрофизик Ави Леб создал шкалу оценки межзвездных объектов от нуля до десяти, где ноль обозначает обычную комету, а десять — инопланетные технологии с угрозой. Комете 3I/ATLAS он сначала дал четвертую степень, а позже снизил до трех, что соответствует аномалии с высокой достоверностью.

Ученый нашел 18 необычных признаков, включая антихвост к Солнцу и симметричную систему из трех струй на снимках «Хаббла».

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Газета.СПб – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Газета.СПб вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Газета.СПб затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Газета.СПб Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном на Газета.СПб, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb