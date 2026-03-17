Маша Распутина заявила об угрозе выселения из-за конфликта мужа с бывшей женой

Певица Маша Распутина обратилась с открытым письмом к председателю Верховного суда. В ней артистка заявляет об угрозе выселения из дома в деревне Таганьково. Причиной стал имущественный спор между ее мужем и бывшей женой.

Маша Распутина сообщила в социальных сетях, что оказалась под угрозой выселения из дома, где проживает с мужем и дочерью-инвалидом. Артистка опубликовала открытое письмо председателю Верховного суда Игорю Краснову, назвав происходящее беспределом.

Певица рассказала, что живет с Виктором Захаровым с 1998 года. Пара обвенчалась в 1999-м, дочь Мария родилась в 2000-м, а официальный брак был оформлен только в 2025-м. В доме живет и старшая дочь Лидия Ермакова, она инвалид второй группы. Для нее переезд станет серьезным испытанием, потому что нужны стабильные условия и наблюдение врачей.

Конфликт возник из-за раздела имущества между Захаровым и его бывшей женой. Мужчина начал оформлять развод несколько лет назад. В 2023 году экс-супруга подала иск о разделе имущества. Сначала женщине отказали, но позже решение отменили. В итоге с Захарова взыскали свыше 50 миллионов рублей, затем сумма выросла до 70 миллионов.

Распутина отметила, что бывшая жена мужа никогда не работала и находилась на его содержании. В июне 2025 года Арбитражный суд Подмосковья признал Захарова банкротом, а в декабре судья обязал предоставить доступ в дом для описи и оценки. Муж обжаловал это решение, но апелляция оставила его в силе.

На собрании кредиторов бывшая жена единолично решила, что дом является роскошным и семье нужно купить замещающее жилье за счет его продажи. Сейчас суд рассматривает этот вопрос. Распутина подчеркнула, что в 1999 году продала личный дом и вложила все деньги в ремонт нынешнего жилья. Другой недвижимости у нее нет.