Суд подтвердил законность решения УФАС по делу о рекламе бара «Евгенич»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти признал законным решение регионального УФАС в отношении бара «Евгенич». Ранее ведомство обнаружило в рекламе заведения неприличные выражения и признаки пропаганды алкоголя.

В Петербурге завершилось судебное разбирательство между антимонопольной службой и владельцами бара «Евгенич». Арбитражный суд города и области подтвердил обоснованность решения УФАС, которое ранее признало рекламу заведения ненадлежащей. Суд полностью отказал в удовлетворении требований истца.

Основанием для разбирательства послужили жалобы граждан, поступившие в антимонопольную службу. Несколько петербуржцев обратили внимание ведомства на рекламные слоганы, размещенные на окнах нового бара. Заявители охарактеризовали их как неприличные и вызывающие. Об этом сообщили в пресс-службе УФАС по Санкт-Петербургу.

В ходе изучения материалов антимонопольная служба пришла к выводу, что использованные в рекламе выражения являются недопустимыми. По мнению специалистов, содержание слоганов также могло восприниматься как призыв выпить, при этом в рекламе отсутствовало указание на возрастные ограничения. Еще до завершения разбирательства руководство бара добровольно убрало спорные конструкции с окон.

Владельцы бара не согласились с решением антимонопольной службы и обратились в суд. В иске они указали, что использованное в рекламе слово отсутствует в Толковом словаре русского языка в качестве бранного. Однако суд этот довод отклонил.

В решении Арбитражного суда указано, что носители русского языка без труда определяют это слово как бранное, опираясь на контекст и общеизвестные значения, даже если его нет в официальных словарях. Суд также учел общую направленность рекламы и подтвердил законность решения УФАС.

Напомним, что в апреле 2025 года петербуржцы жаловались на нецензурную рекламу данного заведения. Дело в том, что на баннерах был изображен певец Сергей Жуков, который советовал посетителям «прибухнуть» и использовал нецензурную лексику. Местные жители в соцсетях возмущались отсутствием возрастных ограничений и называли рекламу позорной.