Чуда не случится: синоптик огорчил прогнозом на новогоднюю ночь и январь

Эксперт заверил, что слепить снеговика и сделать селфи на фоне снежного сугроба не получится.

Праздник уже на носу, но погода об этом забыла. В последнее время в Санкт-Петербурге похолодало, а горожане верили, что с минусовой температурой придет и долгожданный снег. Как бы не так, уверяет главный синоптик города Александр Колесов. Он рассказал, что с 31 декабря на 1 января ожидается до минус пяти градусов тепла, а вот снеговика слепить все равно не выйдет. Снега, заявил Колесов, если и выпадет, то совсем немного.

Январь в целом тоже ожидается довольно теплым. Морозы ударят ближе к середине месяца.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стало известно, что нельзя есть на Новый год. В подготовке новогоднего стола лучше отказаться от сырой рыбы, которая пролежала в магазине на льду без упаковки.