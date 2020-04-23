В Петербурге пройдет дождь с мокрым снегом

В пятницу, 24 апреля, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью осадков не ожидается, зато днем местами пройдет умеренный дождь с мокрым снегом.

Ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +1…+3 градуса, а днем воздух прогреется до + 6 градусов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны. После аномально теплой зимы от грядущей весны и лета петербуржцы готовы ждать чего угодно.