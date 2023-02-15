Реконструкцию Апраксина двора отложили в долгий ящик

Крупная строительная компания Glorax, которая изъявила желание реконструировать Апраксин двор, решила повременить со своим обещанием. Есть вероятность, что инвестор и вовсе откажется от этой идеи.

Компания Glorax, которая в июне прошлого года изъявила желание реконструировать Апраксин двор, может оставить реализацию проекта. Об этом в интервью «Интерфаксу» рассказал вице-президент компании Glorax Александр Андрианов.

Напомним, что компания вместе с концерном «Питер» Николая Пономарева планировала отвести на эти цели 50 млрд рублей. Соглашение с правительством Петербурга было подписано в рамках прошлогоднего Международного экономического форума. Однако уже сейчас в Glorax заявляют — документ носит декларативный характер и обозначает лишь интерес к проекту.

При этом ранее Gazeta.spb сообщала, что реконструкцию планировали закончить до 2029 года.