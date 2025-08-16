 Прокуратура Волхова выявила задержки в ремонте Дома культуры

Прокуратура в Волхове обнаружила отставание от графика при проведении ремонтных работ в местном Доме культуры.

Работы, осуществляемые в рамках национального проекта «Семья» и иных программ, должны быть завершены к 30 сентября 2025 года. Заместитель городского прокурора Илья Безводинский провел инспекцию объекта и установил, что обновление лестничных маршей выполнено лишь наполовину, а ремонт театральной башни еще не начат. Директору подрядной организации ООО «Скифы» было вынесено предостережение.

Как сообщает издание ivbg.ru, надзорное ведомство держит ситуацию на особом контроле.

Ранее прокуратура Ленинградской области провела масштабные проверки соблюдения законов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. За семь месяцев 2025 года выявлено почти полторы тысячи нарушений, принесено 111 протестов, внесено более 600 представлений и подано 47 исковых заявлений в суды. По инициативе прокуроров привлечено к ответственности 430 человек, возбуждено три уголовных дела.