Миронов предложил приравнять коррупцию к государственной измене

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с инициативой приравнять коррупционные преступления к государственной измене.

Политик подчеркнул необходимость показательного процесса по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в Курской области, выразив уверенность, что подобные нарушения происходят и в других регионах.

По информации NEWS.ru, Миронов призвал законодательно закрепить статус коррупции как тяжкого преступления, особенно в случаях нанесения ущерба обороноспособности страны. Парламентарий предложил сделать этот аспект отдельным отягчающим обстоятельством для борьбы не только с ворами, но и с теми, кто помогает врагу.

Также политик высказался за введение ответственности за незаконное обогащение для чиновников, чьи активы значительно превышают задекларированные доходы. Миронов отметил, что это общепринятая мировая практика, которую давно пора внедрить в России, особенно в текущих условиях.