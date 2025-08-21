За минувшие сутки в Ленобласти произошло 85 дорожных происшествий

За минувшие сутки (20 августа) на территории Ленинградской области было зафиксировано 85 дорожно-транспортных происшествий.

В Санкт-Петербурге за этот же период произошло 305 аварий, что свидетельствует о сложной дорожной обстановке в регионе.

Согласно данным пресс-службы УГИБДД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в городских авариях пострадали 11 человек, включая одного ребенка. В областных ДТП травмы получили 6 человек, среди которых также есть несовершеннолетний.

Статистика показывает, что в Санкт-Петербурге за указанный период не зарегистрировано летальных случаев, однако в Ленинградской области в результате аварий погиб один человек.

Ранее Госавтоинспекция сообщала о схожих показателях за 18 августа, когда в городе произошло 319 ДТП, а в области — 87 происшествий.