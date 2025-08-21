В Петербурге возбудили дела о мошенничестве при строительстве двух ЖК

В Санкт-Петербурге возбуждены два уголовных дела о мошенничестве при строительстве жилых комплексов «Новое Колпино» и «Курортный квартал».

Следственный комитет России устанавливает обстоятельства неисполнения застройщиками обязательств перед дольщиками, которые внесли денежные средства по договорам участия.

По данным пресс-службы ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, следственные отделы по Колпинскому району и второе управление по расследованию особо важных дел работают по статьям о мошенничестве. Руководители строительных компаний не выполнили обязательства по сдаче объектов в установленные сроки, что причинило значительный ущерб гражданам.

В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, включая обыски в офисах застройщиков, для установления всех обстоятельств произошедшего и выявления причастных лиц. Ситуация находится на особом контроле руководства регионального следственного управления.