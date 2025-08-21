Стоимость земли в регионах выросла в тысячи раз после отмены крепостного права

Сравнительный анализ стоимости земельных наделов показал колоссальный рост цен с момента отмены крепостного права в 1861 году.

По данным исследования, основанного на исторических работах П.А. Зайончковского и В.В. Громовой, максимальная стоимость десятины земли в Новгородской губернии составляла 27,27 рубля (13,8 тысячи современных рублей), тогда как сегодня гектар в этом регионе оценивается в 4,1 миллиона рублей.

Согласно информации abn.agency, наиболее значительный рост зафиксирован в Тверской области, где земля подорожала на 168,4 тысячи процентов по сравнению с 1861-1863 годами. Во Владимирской области стоимость гектара увеличилась на 53,6 тысячи процентов, достигнув 11,5 миллиона рублей в 2025 году.

Московская область сохраняет статус самого дорогого региона, где гектар земли оценивается в 43,2 миллиона рублей. Несмотря на абсолютный рост цен, процентное увеличение здесь составило 144,9 тысячи процентов, что несколько ниже показателей других регионов Центральной России.