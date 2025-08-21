Четверг, 21 августа 2025
Спрос на длительные зимние путешествия из Петербурга вырос в два раза

Дмитрий Григорьев
Фото: Baltphoto

Жители Санкт-Петербурга демонстрируют растущий интерес к длительным зимним путешествиям в теплые страны. 

Согласно данным аналитиков, доля бронирований на период с ноября 2025 по март 2026 года увеличилась более чем в два раза по сравнению с предыдущим сезоном.

Как сообщает издание «Вечерний Санкт-Петербург», наиболее популярными направлениями стали Таиланд, Франция, Индонезия, Испания и Италия. Особенно заметный рост спроса произошел в последние две недели на фоне прогнозов о ухудшении погодных условий в российских регионах.

Статистика показывает, что 65% всех запланированных поездок приходится на азиатские страны, в то время как Европа привлекает 19% путешественников. Среди наиболее выгодных вариантов отмечаются Египет со снижением цен на 51% и Индонезия с падением стоимости на 34%.

Общество

Квесты: интересно, безопасно, прибыльно?

Индустрия квестов довольно долго регулировала себя самостоятельно, без вмешательства законодателей. Не исключено, что на пользу сфере квестов повлияло развитие агрегаторов - пользователям удобно, есть стимул и необходимость соблюдать правила, чтобы находиться в топе страниц и получать больше бронирований.Но и на GR-арене в последние годы было достаточно активно. Введение ГОСТ по детским квестам, законопроект в Заксобрании Санкт-Петербурга и так далее. Опасный экстрим в прошлом?Объяснять, что такое квест уже мало кому нужно. Разновидностей квестов много, особенно популярны так называемые перформансы — квесты с участием актеров. На перформансы приходится около 56-58% бронирований, и эта цифра продолжает расти. Такие квесты дают заряд эмоций и одновременно позволяют выплеснуть их благодаря более глубокому погружению в атмосферу. Задача организатора подобного квеста не только избежать физических травм,...
Новости

Во второй половине 2025 года военным пенсионерам проиндексируют соцвыплаты

В Государственной думе России рассказали, что очередная индексация пенсий случится во второй половине 2025 года и коснется категории военных пенсионеров.В октябре 2025 года военным пенсионерам будет произведена индексация пенсий. Об этом сообщила член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб, пишет РИА Новости.По ее словам, размер увеличения составит 4,5%. Индексация распространится на всех пенсионеров, проходивших службу в силовых структурах. Данная мера направлена на повышение уровня социальной защиты данной категории граждан.Ранее был озвучен размер средней пенсионной выплаты в России. Он составил порядка 23 тысяч рублей в месяц. Такая сумма была зафиксирована в начале 2025 года. При этом на учете Социального фонда состоят свыше 41 млн людей пенсионного возраста.
