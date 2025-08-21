Спрос на длительные зимние путешествия из Петербурга вырос в два раза

Жители Санкт-Петербурга демонстрируют растущий интерес к длительным зимним путешествиям в теплые страны.

Согласно данным аналитиков, доля бронирований на период с ноября 2025 по март 2026 года увеличилась более чем в два раза по сравнению с предыдущим сезоном.

Как сообщает издание «Вечерний Санкт-Петербург», наиболее популярными направлениями стали Таиланд, Франция, Индонезия, Испания и Италия. Особенно заметный рост спроса произошел в последние две недели на фоне прогнозов о ухудшении погодных условий в российских регионах.

Статистика показывает, что 65% всех запланированных поездок приходится на азиатские страны, в то время как Европа привлекает 19% путешественников. Среди наиболее выгодных вариантов отмечаются Египет со снижением цен на 51% и Индонезия с падением стоимости на 34%.