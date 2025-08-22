За день в авариях Ленобласти и Петербурга пострадали 17 человек

За последние сутки на дорогах Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировано 390 дорожно-транспортных происшествий.

По оперативным данным Управления ГАИ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, за 20 августа было зафиксировано 305 дорожных инцидентов на территории города и 85 — в области.

Из общего количества происшествий 17 классифицированы как ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти.

В результате аварий в Санкт-Петербурге травмы получили 11 человек, включая одного несовершеннолетнего. На территории Ленинградской области пострадали пять человек и один ребенок.

Отдельно правоохранители отмечают одно ДТП со смертельным исходом, произошедшее на дорогах Ленинградской области.