Полицейские задержали мужчину после нападения с ножом на проспекте Королева

В Приморском районе Санкт-Петербурга задержан 35-летний мужчина по подозрению в нападении с ножом на прохожего.

Инцидент произошел 21 августа у дома на проспекте Королева. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили 31-летнего пострадавшего с многочисленными ножевыми ранениями. Бригада скорой медицинской помощи доставила его в городскую больницу.

По словам потерпевшего, на него напал неизвестный, который скрылся сразу после совершения преступления. По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

В тот же день сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого на Афонской улице. Задержанным оказался 35-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения, продолжаются работы по установлению всех обстоятельств и мотивов совершенного преступления.