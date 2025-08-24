В Ленобласти возбудили дело после обнаружения младенца на свалке

Во Всеволожском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела новорожденного ребенка.

Находка была сделана 23 августа 2025 года на территории полигона твердых бытовых отходов в деревне Лепсари.

По информации пресс-службы Следственного управления СК России по региону, младенец мужского пола был обнаружен с пуповиной. Следственный отдел по городу Всеволожск возбудил уголовное дело по статье УК РФ — «Убийство матерью новорожденного ребенка».

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа под руководством исполняющего обязанности руководителя следственного отдела.

В составе группы работали следователи, криминалисты, сотрудники полиции и эксперт. В настоящее время по делу проводятся необходимые investigative действия для установления всех обстоятельств произошедшего и выявления лица, причастного к совершению преступления.