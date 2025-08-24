Бывшего прокурора Лодейнопольского района заключили под стражу за взятку

Бывший прокурор Лодейнопольского района Ленинградской области заключен под стражу по обвинению в получении взятки в размере 2 млн рублей.

По данным пресс-службы Следственного комитета России, денежные средства были получены 21 августа 2025 года в лесном массиве города Лодейное Поле через посредника, после чего подозреваемый был задержан.

На основании материалов, предоставленных УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере и посредничества во взяточничестве. Следственными органами СК России бывшему прокурору предъявлено официальное обвинение, а суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу.

В настоящее время по уголовному делу продолжается сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование находится на контроле у центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации в связи с особой общественной значимостью дела.