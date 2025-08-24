В России зафиксирован суточный рекорд заявок о пропавших в лесу

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» зафиксировал рекордное количество обращений о людях, пропавших в лесу с мобильными телефонами.

Так, 23 августа по всей России поступило 113 заявок в специализированное направление «Лес на связи», что стало максимальным показателем за всю историю работы организации.

Как сообщает ТАСС, общее число обращений за трехдневный период с 22 по 24 августа достигло 255 случаев. Из них более 190 заявок касались помощи в локализации и выводе людей из лесных массивов посредством телефонной связи. В Московском регионе зафиксировано свыше 75 подобных обращений.

В отряде отметили значительный рост количества инцидентов, связанных с потерей ориентации в лесу. Специалисты продолжают работу по координации поисковых операций и оказанию дистанционной помощи пропавшим людям.