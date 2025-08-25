В программе «Серебряный возраст» хотят участвовать свыше 100 тысяч человек

Жители Северной столицы старшего возраста активно оформляют цифровые сертификаты, предназначенные для посещения городских музеев.

Свыше ста тысяч заявок на получение электронного проездного номиналом в полторы тысячи рублей уже поступило от держателей карты «Серебряный возраст». Эта инициатива, часть городской программы «Серебряный возраст», действует с первого марта 2025 года и продлится до первого января 2028 года.

Возможность оформить карту «Серебряный возраст» доступна женщинам с пятидесяти пяти лет и мужчинам с шестидесяти лет. Средства сертификата можно использовать для оплаты билетов в тридцать девять крупнейших музеев Петербурга, включая Государственный Эрмитаж, Русский музей, а также знаменитые музеи-заповедники, такие как «Петергоф» и «Царское Село».

Как сообщает пресс-служба Смольного, забота о гражданах преклонного возраста является одним из десяти важнейших направлений развития Петербурга на ближайшие годы. Городские власти расширяют действующие меры поддержки этой категории горожан и вводят новые инициативы в сфере медицины, образования, культуры. Электронный сертификат на посещение музеев в Северной столице признан крайне востребованной частью проекта «Серебряный возраст», как передает пресс-служба Смольного.

Отмечается, что петербуржцы старшего поколения уже совершили более тридцати тысяч посещений. Общая сумма, потраченная на билеты с помощью сертификата, составила примерно одиннадцать целых две десятых миллиона рублей. Наибольшей популярностью среди посетителей пользовались Русский музей, «Петергоф», Павловск, «Царское Село» и Исаакиевский Собор.