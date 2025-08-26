Бачурин считает, что приз «Интервидения» поможет развитию молодых артистов

Генеральный директор «Москонцерта» Илья Бачурин заявил, что крупный денежный приз станет одним из ключевых отличий международного музыкального конкурса «Интервидение».

В беседе с корреспондентом ТАСС он подчеркнул, что 30 миллионов рублей, которые получит победитель, сыграют важную роль в развитии молодых исполнителей.

Бачурин отметил, что для многих участников из 21 страны-участницы эти средства могут стать определяющим фактором в их творческой судьбе. По его словам, основной особенностью «Интервидения» станет акцент на национальный колорит и музыкальные традиции каждой страны.

Глава «Москонцерта» провел сравнение с конкурсом «Евровидение», указав, что в новом проекте участники будут стремиться не к созданию усредненных композиций, а к яркому представлению своей культуры через музыку, сценический дизайн, костюмы и поэзию. Это, по его мнению, переводит конкурс в категорию искусства, а не просто развлечения.

Бачурин также выразил уверенность, что визуальная составляющая «Интервидения» превзойдет стандарты «Евровидения». Он напомнил, что московский конкурс 2009 года признан одним из лучших в истории, и выразил убеждение, что новый проект установит еще более высокую планку для телевизионной аудитории.