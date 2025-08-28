Автобусный маршрут Токсово — Парнас станет социальным с сентября

С первого сентября автобусный маршрут номер 674, связывающий Токсово и станцию метро «Парнас», приобретет статус социального.

Данное решение принято в ответ на обращения жителей и предусматривает право льготного проезда для соответствующих категорий граждан.

Трасса следования сохранится без изменений, при этом количество рейсов будет увеличено в соответствии с пассажиропотоком. На линии появятся современные низкопольные автобусы прошлого года выпуска, оборудованные специальными площадками для крепления инвалидных колясок и устройствами для комфортного передвижения маломобильных пассажиров.

Новый подвижной состав оснащен электронными табло с бегущей строкой, системой голосовых объявлений остановок и современными терминалами для безналичной оплаты проезда. Льготный проезд будет доступен для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, относящихся к установленным законом категориям.