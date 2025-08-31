Лолита Милявская прокомментировала фейковое видео, созданное нейросетью

Певица Лолита Милявская отреагировала на распространяющееся в интернете видео, созданное с помощью искусственного интеллекта. В ролике, который был сгенерирован нейросетью, изображена виртуальная версия артистки, катающаяся на лыжах под матерную песню, имитирующую ее голос.

Как сообщила Милявская в своем Telegram-канале, она не имеет никакого отношения к данному контенту. Певица с юмором отнеслась к ситуации, отметив, что заранее надела черную водолазку для извинений, хотя и признала, что в ней жарко.

Милявская подчеркнула, что любит искусственный интеллект за его творческие возможности, но при этом принесла извинения за содержание фейкового ролика. Артистка также показала краткий фрагмент видео, выразив свое amusement по поводу его содержания.

Напомним, что это не первый случай, когда имя певицы оказывается в центре скандала. Ранее Милявская уже сталкивалась с критикой после участия в «голой» вечеринке, после чего временно отошла от публичной деятельности. В настоящее время артистка постепенно возвращается к публичной жизни.