Суд обязал очистить «Дачи Безобразовых» от построек

Суд обязал три организации демонтировать самовольные постройки на территории исторической «Дачи Безобразовых “Жерновка”» в Санкт-Петербурге.

По информации издания «Деловой квартал — Санкт-Петербург», компании ООО «Август», ООО «Охта Девелопмент» и КИО Петербурга должны выполнить работы в течение шести месяцев.

Речь идет о кирпичных зданиях, металлических и деревянных бытовках, навесах и постах охраны со шлагбаумами, которые были установлены без согласования с органами охраны наследия. За несоблюдение требований суда установлены ежемесячные штрафы: 10 тысяч рублей для городского комитета и по 20 тысяч для каждой коммерческой компании.

Арбитражный суд подтвердил, что постройки нарушают федеральный закон об объектах культурного наследия. Демонтаж признан законным способом восстановления нарушенных прав. Решение суда является обязательным для исполнения на всей территории России.