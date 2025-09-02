Транспортники Петербурга обсудили работу техсредств для фиксации нарушения ПДД

В Комитете по транспорту Санкт-Петербурга завершилась серия обучающих семинаров для специалистов.

Мероприятие было организовано для сотрудников, которые реализуют полномочия в сфере администрирования правонарушений.

Как сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга, с вступительным словом выступил заместитель председателя Алексей Гончаров. Он отметил, что регулярные семинары служат важным инструментом профессионального роста в условиях обновления законодательства и внедрения новых технологий.

В работе семинара участвовали представители прокуратуры, Отдела государственной службы и кадров, а также подведомственных учреждений. Программа охватила применение административного законодательства, работу с техническими средствами фиксации нарушений и администрирование платных парковок.