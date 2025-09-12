Пятница, 12 сентября 2025
Эксперт Якубович оценил инициативу об ограничении оборота пестицидов

Даниил Александров
Фото: abn.agency

Эксперт прокомментировал инициативу депутата Георгия Арапова об ограничении оборота пестицидов. По мнению специалиста, проблема гибели пчел связана не с отсутствием законов, а с недостаточным контролем их исполнения.

Депутат Георгий Арапов выступил с инициативой ограничить оборот пестицидов. Однако, как отмечает эксперт Института фундаментальных проблем социо-гуманитарных наук НИЯУ МИФИ Яков Якубович, прежде чем вводить запретительные меры, необходимо четко определить, какие именно вещества подлежат ограничению и насколько реалистичны предлагаемые решения.

В своей риторике депутат не затрагивает важный аспект — использование высокотоксичных и системных веществ, которые сохраняются в почве и накапливаются в растениях. Речь идет о неоникотиноидах (имидаклоприд, тиаметоксам, клотианидин), вызывающих массовую гибель пчел даже при низких концентрациях, фосфорорганических соединениях (диазинон, диметоат) и синтетических пиретроидах (альфа-циперметрин, циперметрин).

Многие вещества, официально запрещенные десятилетия назад, до сих встречаются в нелегальном обороте. Тотальный запрет всех пестицидов I-II класса опасности может создать трудности для сельскохозяйственного производства без решения системных проблем контроля, добавил Якубович в разговоре с RuNews24.ru.

Эксперт подчеркивает, что принятие уголовной ответственности за продажу нелегальных пестицидов требует создания единой цифровой системы контроля и решения вопросов финансирования контролирующих органов. Установление причинно-следственной связи между обработкой полей и гибелью пчел остается трудоемким процессом.

Ключевым решением могло бы стать создание национальной системы мониторинга, требующей координации между различными структурами и финансирования. Как отмечает Якубович, пчелы гибнут не от отсутствия законов, а от отсутствия воли к исполнению уже существующих нормативов.

