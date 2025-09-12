Глава ЦБ Набиуллина раскритиковала эффект от льготных ипотечных программ

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что льготные ипотечные программы привели к удвоению цен на жилье в стране. Объемы строительства за тот же период выросли лишь на 10%.

На пресс-конференции Набиуллина констатировала, что реализация льготных ипотечных программ спровоцировала значительный рост цен на жилье. По ее данным, с начала 2020 года стоимость жилой недвижимости в стране увеличилась в два раза, в то время как объемы строительства выросли лишь на 10%.

Подобные меры стимулирования спроса без учета реальных возможностей предложения не повышают доступность жилья, а лишь приводят к росту цен. Даже на фоне роста доходов населения жилье не стало более доступным, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на слова главы ЦБ.

Отдельное внимание было уделено финансовой нагрузке льготных программ на бюджет. По словам руководителя Центробанка, такие инициативы требуют значительных расходов и должны носить адресный характер. Множество подобных программ вынуждает государство направлять средства на компенсации банкам, отвлекая ресурсы от социальных и инвестиционных проектов.