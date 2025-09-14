В Ленинградской области отменили угрозу дронов

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об отмене режима беспилотной опасности на территории региона.

Соответствующее заявление он сделал в своем Telegram-канале сегодня в 6:20 утра по московскому времени. Режим повышенной готовности действовал несколько часов и был введен в связи с реальной угрозой воздушных атак беспилотных летательных аппаратов.

Ранее, в 2:50 по московскому времени, глава региона объявил о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой воздушных атак. Тогда же он предупредил жителей области о возможных временных ограничениях скорости мобильного интернета. Такие меры были приняты для обеспечения безопасности критической инфраструктуры и населения региона в условиях возможных провокаций.

По данным губернатора, за последнее время в районе города Кириши были перехвачены несколько беспилотных летательных аппаратов. Один из инцидентов привел к возгоранию на нефтеперерабатывающем заводе КИНЕФ, которое было оперативно ликвидировано силами специальных служб. Также сообщается о сходе с рельсов трех вагонов товарного состава, причины которого сейчас выясняют следователи.