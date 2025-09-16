За неделю в Ленобласти произошло 365 аварий на сетях водоснабжения

За неделю в Ленинградской области произошло 365 аварий на сетях водоснабжения и водоотведения.

За неделю работники ГУП «Леноблводоканал» устранили 235 аварий на сетях водоотведения и 130 инцидентов на сетях водоснабжения. Специалисты предприятия работали в усиленном режиме, чтобы минимизировать неудобства для жителей и оперативно восстановить доступ к коммунальным услугам.

Наиболее сложные работы были выполнены в Кингисеппе, также аварийные ситуации ликвидированы в Кировске, Отрадном и Сясьстрое. Для проведения срочных ремонтных мероприятий потребовалось 45 временных отключений водоснабжения.Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по ЖКХ Ленинградской области.

В предприятии продолжают планомерно выполнять задачи по поддержанию работоспособности коммунальной инфраструктуры региона.