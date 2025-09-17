Роспотребнадзор нашел нарушения уровня шума на складах «Самоката»

Роспотребнадзор выдал предостережения компании «Умный ритейл», которая владеет сервисом доставки «Самокат», после жалоб жителей Санкт-Петербурга на повышенный шум.

Как сообщает издание «Деловой квартал — Санкт-Петербург», проверки выявили нарушения санитарного законодательства на складских объектах.

Нарушения были зафиксированы на складе по адресу улица Руднева, 16, где в процессе погрузочных работ превышались допустимые уровни шума. Также проблемы выявлены на Морской набережной, 15, где жители жаловались на грохот тележек, падение грузов и шумную работу оборудования. Проверка подтвердила превышение нормативов в ночное время.

Компания обязана принять меры для снижения шумового воздействия, улучшения условий эксплуатации помещений и строгого соблюдения санитарно-гигиенических норм. В противном случае к «Умному ритейлу» могут быть применены более строгие меры воздействия со стороны контролирующих органов.