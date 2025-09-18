Клиенты Т-Банка в Петербурге и Ленобласти столкнулись с массовым сбоем

Клиенты Т-Банка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области столкнулись с массовым сбоем в работе банковских сервисов. Проблемы затрагивают мобильное приложение, онлайн-банкинг и отображение информации о счетах.

По данным издания «Деловой квартал — Санкт-Петербург», наибольшее количество жалоб поступило из Северо-Западного региона, включая Ленинградскую область и Санкт-Петербург. Около 43% пользователей сообщают о проблемах с мобильным приложением, еще треть клиентов столкнулись со сбоями в работе сервисов.

Сбои наблюдаются у абонентов различных операторов связи, включая «Ростелеком» и «МТС». Пользователи отмечают невозможность войти в личный кабинет, некорректное отображение баланса и отсутствие информации о проведенных операциях.

Клиенты банка отмечают длительность проблем — многие не могут получить доступ к своим счетам уже несколько часов. Банк пока не прокомментировал ситуацию и не сообщил о сроках восстановления нормальной работы сервисов.