Интерес китайских туристов к России увеличился в пять раз

Количество запросов на поездки в Россию со стороны китайских граждан увеличилось в пять раз после заявлений о скором введении безвизового режима.

По словам председателя ассоциации «Мир без границ» Александра Львова, заявления о планируемом введении безвизового режима между Россией и Китаем уже спровоцировали большой рост интереса к поездкам.

В ходе Всероссийского туристического форума «Открой Дальний Восток» на территории Хабаровска Львов рассказал, что количество запросов от китайских граждан на путешествия в РФ увеличилось в пятикратном размере. При этом общий интерес к России со стороны жителей КНР возрос на 30%.

Соответствующее заявление президента России Владимира Путина о готовности ввести безвиз для китайских граждан стимулировало туроператоров активизировать работу по данному направлению. Львов подчеркнул, что работа над реализацией безвизового режима ведется, однако точные сроки его введения пока не называются.

Напомним, что безвизовый въезд для россиян в Китай уже начал действовать с 15 сентября текущего года и продлится до сентября 2026 года в пробном режиме. Граждане России могут находиться на территории КНР без визы до 30 дней с целью туризма, деловых визитов или частных поездок.