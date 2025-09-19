На территории Шушар начнут собирать автомобили Aurus в 2026 году

Производственные мощности бывшего завода Toyota в Санкт-Петербурге будут задействованы для выпуска автомобилей Aurus. Запуск производства запланирован на 2026 год.

Вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков рассказал «Ведомостям», что автомобильное производство в промзоне Шушары возобновится в 2026 году. Промышленная площадка будет использована для организации сборки автомобилей российского премиального бренда Aurus.

Новым партнером проекта выступит компания из государства, относящегося к категории дружественных. Конкретное название инвестора и детали сотрудничества в настоящее время не разглашаются.

На мощностях предприятия планируется наладить выпуск двух седанов и одного внедорожника модели Senat. Данная модель является базовой в линейке отечественного бренда Aurus, производство которого ранее было организовано в Елабуге.

Перезапуск завода в Шушарах рассматривается как значительный этап в расширении производства российских автомобилей премиального сегмента.