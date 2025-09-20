Отец Яниса Тиммы раскритиковал поведение певицы Анны Седоковой

Отец баскетболиста Яниса Тиммы раскритиковал поведение бывшей супруги спортсмена Анны Седоковой. Конфликт в социальных сетях обострился после публикации откровенных фотографий артистки.

Особое негодование у отца баскетболиста вызвали свежие фотографии певицы в социальных сетях. Ни снимках она позирует в нижнем белье с баскетбольными мячами.

В комментариях под постами Райтиса Тиммы пользователи разделились на два лагеря: одни поддерживают его позицию, другие считают, что публичные нападки на бывшую невестку неуместны. Некоторые подписчики призвали к сдержанности, отметив, что только самим участникам отношений было известно, что происходило между ними на самом деле.

Отметим, что Анна Седокова продолжает активно вести социальные сети, регулярно публикуя откровенные снимки и делясь моментами из личной жизни. По словам певицы, смелые образы и яркие публикации стали для нее способом справиться с болью после трагической гибели Яниса Тиммы в декабре 2024 года.

Напомним, тело спортсмена было обнаружено в одном из московских хостелов, следствие установило факт добровольного ухода из жизни.