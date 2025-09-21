Теплоход сел на мель в реке Нева в районе города Шлиссельбург. 

Инцидент произошел 21 сентября около девяти часов утра, а уже в полдень в дежурную часть Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте поступило соответствующее сообщение.

Как установила полиция, причиной происшествия стала ошибка судовождения. Судно смогло самостоятельно снять себя с мели приблизительно в 11 утра. По данным пресс-службы Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу, по предварительной информации, разлива нефтепродуктов и получения повреждений корпуса не зафиксировано, пострадавших нет.

В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводится проверка для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

