В Петербурге прошел фестиваль завершения мотосезона

В Санкт-Петербурге на Крестовском острове состоялся масштабный фестиваль, посвященный завершению мотосезона.

Как сообщает ТАСС, мероприятие объединило более 3,5 тысяч участников, собравшихся в районе стадиона «Газпром Арена». Организаторы подготовили разнообразную программу, включающую зрелищные выступления, мастер-классы и возможность сдачи нормативов ГТО. Кульминацией праздника стал традиционный мотопарад, в котором приняли участие 1100 мотоциклистов. Колонну возглавили флагоносцы с государственной и городской символикой.

Петербург уже несколько лет подряд проводит подобные фестивали в конце сентября. Мероприятие стало значимым событием не только для местного мотосообщества, но и для туристической привлекательности города. С каждым годом праздник привлекает все больше поклонников мототехники и активного образа жизни.