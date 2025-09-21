Победитель «Интервидения» Дык Фук сделал пластику из-за хейта

Победитель международного конкурса «Интервидение-2025» вьетнамский певец Дык Фук сильно изменил свою внешность с помощью пластических операций.

Еще несколько лет назад артист подвергался критике за внешность после победы в шоу «Голос Вьетнама» в 2015 году.

По данным изданий, певец провел коррекцию подбородка, носа, глаз и губ, а также похудел. Трансформация помогла ему обрести популярность — количество поклонников существенно выросло. До изменений Дык Фук имел полные щеки, узкие глаза и широкий нос.

После пластики карьера артиста пошла вверх: он выпустил более чем 20 синглов и записал трек с британской группой «911». Победа на «Интервидении-2025» с композицией о мифическом герое Вьетнама принесла ему международное признание и 422 балла от жюри.