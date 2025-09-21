Тарасова поблагодарила Гуменника и Петросян за выход на Олимпиаду

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высоко оценила успех российских фигуристов Петра Гуменника и Аделии Петросян, квалифицировавшихся на Олимпийские игры 2026 года.

По словам специалиста, спортсмены и их тренеры справились с сложной задачей отбора, что позволит России быть представленной в каждом виде фигурного катания. Тарасова подчеркнула, что хотя это не совсем то, на что страна заслуживала, но все же важное достижение.

Как сообщает NEWS.ru, Петр Гуменник выиграл олимпийский квалификационный турнир в Пекине с результатом 262,82 балла. Спортсмен является серебряным и бронзовым призером чемпионатов России, а также двукратным победителем финала Гран-при страны. Аделия Петросян также заняла первое место на отборочном турнире, набрав 209,63 балла по сумме двух программ.

Ранее стало известно о недопуске к турниру хореографа Даниила Глейхенгауза из группы Этери Тутберидзе. Сам специалист признался, что испытал шок от этого решения. Несмотря на это, российским фигуристам удалось успешно пройти квалификацию и обеспечить участие в предстоящих Олимпийских играх.