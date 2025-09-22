В Петербурге прокуратура добивается ликвидации крупной свалки

Прокуратура Красносельского района проверила соблюдение законодательства в сфере обращения с отходами.

В ходе проверки была выявлена крупная несанкционированная свалка отходов производства и потребления. Ее объем составляет около 100 тысяч квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Санкт-Петербурга, объект расположен в границах земельного участка общего пользования неподалеку от Петергофского шоссе. В связи с выявленными нарушениями прокурор направил в суд исковое заявление.

В иске содержится требование о возложении обязанности по ликвидации свалки на администрацию Красносельского района. В настоящее время заявление находится на рассмотрении суда.

Стоит отметить, что в Санкт-Петербурге регулярно проводятся аналогичные проверки после жалоб жителей города на несанкционированные свалки.