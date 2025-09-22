В Петербурге проверят систему оповещения населения

В Санкт-Петербурге 1 октября пройдет плановая проверка региональной системы оповещения населения.

Как сообщает пресс-служба Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга, мероприятие запланировано с 10:30 до 11:00 и затронет все районы города.

В ходе проверки будут задействованы электромеханические сирены, специализированные технические средства оповещения и устройства информирования. С 10:40 до 10:43 прозвучит сигнал «Внимание всем!», после чего по телеканалам и радио будет передана информация о проводимых испытаниях.

Такие проверки системы оповещения проводятся в Северной столице два раза в год для оценки исправности оборудования и отработки действий дежурных служб. Предыдущее тестирование системы состоялось в марте текущего года и подтвердило готовность всех каналов связи к экстренному оповещению жителей.