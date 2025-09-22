Минобрнауки будет контролировать время работы школьников с гаджетами

Министерство образования и науки России разработало методические рекомендации по регулированию экранного времени школьников.

Как сообщает RuNews24.ru, документ подготовлен совместно с Минздравом, Минпросвещения и Роскомнадзором для создания комплексного подхода к цифровизации образования.

По словам заместителя директора школы Наталии Савинкиной, новые рекомендации уделяют внимание не только продолжительности работы с гаджетами, но и качеству образовательного контента. Эксперт отметила, что использование электронных материалов на уроках сильно отличается от пассивного потребления развлекательного контента.

Документ содержит ссылки на санитарные нормы и методические советы, позволяющие образовательным учреждениям адаптировать внутренние регламенты. Это поможет создать безопасную цифровую среду, обеспечивающую продуктивное взаимодействие учащихся с технологиями.