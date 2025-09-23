В Госдуме предложили запретить высаживать пожилых людей из автобусов

Как сообщает пресс-служба компании, Объекты возведены на 97%. Общая вместительность восьми куполов превысит 160 тысяч тонн минерального сырья различной маркировки.В настоящее время продолжаются электромонтаж освещения и системы электроснабжения, облицовочные работы входных помещений, монтаж воздухообеспечения, водопровода и канализационных сетей. Кроме того, продолжается установка технологического оборудования.В настоящее время смонтированы 52 аспирационные установки, 52 затвора с сервоэлектроприводом и контролем положения на бункерах купольных складов и в тамбурах, 4 разгрузочных бункера со стационарной решеткой в тамбурах между купольными складами и 48 разгрузочных бункеров с вибрационными решетками в складах.Как сообщает телеграм канал Port Favor, для хранения удобрений на терминале будет использоваться еще один вид складов – хребтовые склады.Большая часть специализированных комплексов в мире имеет либо купольные, либо хребтовые склады. На строящемся терминале в Усть-Луге стремятся создать...