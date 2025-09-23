В Госдуме предложили запретить высаживать пожилых людей из автобусов

Депутат Государственной думы Светлана Бессараб поддержала инициативу о запрете высаживать из общественного транспорта пожилых людей без билетов. Предложение предполагает распространение существующих льгот на пенсионеров старше 75 лет.
Парламентарий высказалась в поддержку законодательной инициативы своей коллеги Яны Лантратовой, предлагающей приравнять лиц старшего возраста к детям и инвалидам I группы в вопросах проезда, сообщает 360.ru.
Бессараб отметила, что дискуссионным может быть только установление конкретного возрастного порога, в то время как сама идея заслуживает внимания. По мнению депутата, люди после 80 лет фактически приравниваются к инвалидам первой группы, что не требует официального подтверждения статуса.