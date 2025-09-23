Нарушения на авиаплощадке «Бережки» были устранены после проверки прокуратуры

По результатам проверки прокуратуры были устранены нарушения на посадочной площадке «Бережки». Основанием для проверки послужило обращение местной жительницы.

Поводом для прокурорского вмешательства стала жалоба жительницы Волховского района, которую она озвучила в ходе личного приема у Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова.

Сотрудники надзорного ведомства обнаружили факты несоблюдения со стороны компании «Аэроплан» установленных требований к содержанию взлетно-посадочной полосы и воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В результате принятых мер по всей длине взлетно-посадочной полосы размещены пограничные знаки, а на воздушных судах зачищены следы коррозии и восстановлено лакокрасочное покрытие.