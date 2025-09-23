Реставратор заплатит 15 тысяч рублей за рисунок на фасаде здания в Петербурге

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга прекратил уголовное дело в отношении реставратора. Основанием для прекращения послужило назначение судебного штрафа в размере десяти тысяч рублей за повреждение фасада здания-памятника.

Согласно материалам дела, подсудимый обвинялся в нанесении рисунка черной краской на фасад здания Некрасовского телефонного узла, который является объектом культурного наследия. Инцидент произошел первого июля 2024 года.

В результате действий обвиняемого компании «Отели Северной Пальмиры», являющейся собственником, был причинен материальный ущерб на сумму двадцать тысяч рублей, которые были направлены на восстановительные работы. В ходе судебного заседания защита ходатайствовала о прекращении уголовного преследования, «Деловой квартал — Санкт-Петербург».

Со стороны подсудимого было заявлено о полном признании вины, раскаянии и добровольном возмещении причиненного ущерба. Также обвиняемый самостоятельно устранил последствия правонарушения, закрасив рисунок, принес извинения потерпевшей стороне и перечислил 15 тысяч рублей в благотворительный фонд, занимающийся сохранением культурного наследия.

Судом были приняты во внимание положительные характеристики мужчины, его трудовая деятельность в сфере реставрации и отсутствие судимостей. В итоге уголовное дело было прекращено, а назначенная мера наказания была признана соответствующей как обстоятельствам дела, так и личности виновного.